Жительница Мордовии потеряла 4 тысячи рублей, доверившись мошеннику

Жительница Мордовии пожаловалась в полицию на то, что стала жертвой мошенников.

Как пояснили в МВД Мордовии, женщине 1972 г.р. поступило смс-сообщение о блокировке банковской карты. Она позвонила по указанному в сообщении номеру. Во время беседы она назвала аферисту, который представился сотрудником банка, все свои персональные данные.

В результате со счета потерпевшей были списаны 4 тысячи рублей.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, 55-летнему жителю Саранска позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и объяснил, что его карта временно заблокирована. Аферист выразил готовность помочь в решении этой проблемы, если гражданин продиктует ему данные своей карты.

Источник: 13.мвд.рф