Диспансеризация детей-сирот в Мордовии проходила с нарушениями

При диспансеризации детей-сирот в Мордовии выявлены существенные нарушения. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РМ, значительное количество ребят не прошли медицинского осмотра. С начала года из 23 детей, проживающих в приемных семьях, медобследование прошли 10 детей, а из 44 ребят, находящихся под опекой, были охвачены диспансеризацией только 22 ребенка.

По результатам проверки главному врачу Рузаевской больницы внесено представление об устранении нарушений закона.

Отметим, что в 2016 году из 20 детей, проживающих в приемных семьях, прошли диспансеризацию только 12, а из 53 детей, находящихся под опекой, всего 27.

Источник: prokrm.ru