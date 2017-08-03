Житель Теньгушевского района угнал трактор со своей новой работы

В Теньгушевском районе Мордовии полицейские раскрыли угон трактора. Об исчезновении сельхозтехники заявил глава фермерского хозяйства.

Оказалось, что к преступлению причастен 47-летний ранее судимый мужчина. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, гражданин пришел устраиваться на работу на это предприятие. Ночью он пробрался в организацию и завел спецтехнику.

Однако дальше события стали развиваться не по сценарию угонщика. Не справившись с управлением, мужчина опрокинул трактор и сбежал с места происшествия. Когда вора задержали, причины своего поступка он пояснить не смог.

Возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф