Сарафан по фигуре: ищем подходящую модель

Летом солнце и жара просто кричат о том, что нужно доставать из шкафа сарафан. Хорошо бы заранее подготовиться к этому моменту. Выбор модели во многом зависит от собственного вкуса. Однако, если вы хотите спрятать недостатки и подчеркнуть достоинства, стоит выбирать наряд с умом. Итак, какие же нюансы следует учитывать при выборе летнего сарафана?

Подходящая длина

Оптимальная длина сарафана для лета колеблется в районе колена. Однако это не означает, что нужно выбирать именно такой вариант. В каталоге любого популярного интернет-магазина вы легко найдете модели самой разной длины. Как выбрать то, что нужно?

Мини отлично подходит худеньким, стройным модницам. Но короткие модели подходят не ко всем ситуациям, да и носить их так, чтобы не выглядеть вульгарно, умеют не все. А вот сарафаны с подолом чуть выше колен – совсем другое дело. Юбка такой длины подходит практически всем женщинам. Исключение – дамы с полными ногами. Хотя и здесь возможны варианты.

С бретелями или без

Бретельки только кажутся незначительной деталью наряда. На самом деле они играют важную роль в визуальной корректировке фигуры:

широкие бретели подходят полным девушкам;

тонкие лямочки и треугольный вырез идут невысоким модницам;

бандо – отличный вариант для дам с фигурой в виде прямоугольника.

Не забываем и о том, что бретельки с отделкой в виде рюшей лучше выбирать девушкам с тяжелым низом. А вот обладательницам широких плеч лучше сделать выбор в пользу халтера – лямок, которые завязываются за шеей.

Идеальный декор

Отделка тоже имеет большое значение при выборе сарафанчика. Женщины со слабо выраженной талией или выступающим животиком часто отказываются от покупки летнего сарафана. А зря. Стоит выбрать модель с завышенной талией и низом с интересной драпировкой, как становится понятно: подходящий вариант найти легко.

Отличный способ спрятать широкие бедра – выбрать модель полуприлегающего силуэта с подолом в пол. Необычная драпировка или вырез сделают примечательным даже лаконичную модель.

Сочетание цветов и принтов может легко спрятать все, что нужно. Так, темный лиф и светлый низ выравнивают пропорции у девушек с широкими плечами. А подобрав цвета наоборот, получаем отличный вариант для леди с полными бедрами.

Высоким стройным модницам подойдут модели с любым рисунком. А вот полным женщинам лучше остановиться на мелком затейливом цветочном принте или сарафанах в диагональную полоску. Уделите выбору сарафана немного времени, и он несколько сезонов будет дарить вам радость и хорошее настроение.