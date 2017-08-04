Лже-гадалкам из Чувашии не удалось обокрасть жителей Мордовии

Жители Мордовии едва не были обмануты лже-гадалками в Чувашии. В Чебоксарах на улице Богдана Хмельницкого к приезжим, 25 и 55 лет, подошли две дамы и предложили погадать. Для ритуала требовались деньги, которые нужно было просто показать.

В процессе гадания одна предсказательница выхватила у первого из приезжих 7000 рублей, а вторая у другого – 1200, после чего воровки пустились наутек. Мужчины, оставшиеся без денег и без информации о своем будущем, бросились в погоню. Силы оказались неравны и беглянки вскоре были задержаны. Потерпевшие вызвали полицию, которая и задержала воровок.

В пресс-службе МВД по Чувашии сообщили, что "гадалками" оказались женщины 36 и 37 лет без постоянного места работы, а одна из них уже ранее была судима за кражу.

Источник: 21.мвд.рф