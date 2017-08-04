21-летний житель Дубенского района украл "самый лучший велосипед"

В Дубенском районе Мордовии полиция по "горячим следам" раскрыла кражу велосипеда у местной жительницы. Двухколесный транспорт угнал 21-летний гражданин.

Как сообщили в региональном МВД, молодой человек разведал, что в подъезде жилого дома хранятся велосипеды жильцов. Пробравшись туда, он выбрал из них самый лучший и взял себе для дальнейшей продажи. Добычу юноша спрятал в промышленной зоне.

После задержания вор не стал отрицать свою вину.

Как сообщалось ранее, житель Курганской области совершил преступление на территории Мордовии. Мужчина, находясь в Зубово-Полянском районе, угнал велосипед.

35-летний вор позарился на транспорт, который девушка оставила около магазина. Впрочем, далеко уехать преступник не смог, так как его задержали полицейские.

Источник: 13.мвд.рф