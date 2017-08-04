Водителя из Мордовии будут судить за "пьяное" ДТП, в котором погибли 2 человека

38-летний житель Чамзинского района пойдет под суд за то, что устроил смертельное ДТП. По вине мужчины погибла молодая пара.

Напомним, смертельное ДТП произошло 7 мая текущего года на автодороге Комсомольский-Атяшево. По версии следствия, нетрезвый водитель "Фольксваген Пассат" на высокой скорости врезался в трактор "Беларус" с прицепленным к нему культиватором.

В салоне "Пассата" ехали пассажиры. Основной удар пришелся на ту сторону, где они сидели. Пьяный водитель отделался переломом руки, а вот у его товарищей не было шансов выжить. 21-летний Денис Степанов погиб на месте, 25-летняя Анастасия Киреева с тяжелыми травмами была доставлена в Атяшевскую больницу. Ей сделали операцию, однако около 2 часов дня девушка также умерла.

Источник: mordovia.sledcom.ru