Двое жителей Мордовии поколотили работодателя за долги в 40 тысяч

В Зубово-Полянском районе двое мужчин задержаны за разбой. Жертвой нападавших стал местный бизнесмен.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, предприниматель занимался изготовлением срубов и нанял граждан для помощи. В процессе работы у парочки возник конфликт с работодателем из-за неправильной заготовки древесины, после чего предприниматель отказался от их услуг.

Позже товарищи пришли на пилораму, требуя выплатить заработанные 40 тысяч рублей, которые, по их словам, им остались должны. Немного побив "должника", они забрали бензопилу, аргументируя свой поступок тем, что вернут инструмент после получения денег. В этот же день брат одного из подозреваемых привез и отдал технику владельцу.

Источник: 13.мвд.рф