Жителя Саранска убила упавшая сосна

В селе Пуркаево Дубенского района Мордовии трагически погиб 33-летний Виктор Мужиков. Его насмерть раздавило деревом.

Трагедия случилась 2 августа около 16:00 в лесном массиве Б.Березниковского территориального лесничества. По предварительным данным, молодой мужчина и его отец работали на делянке. Мужиков-старший пилил дерево и попросил сына сходить за топором.

Когда молодой человек возвращался обратно, на него стала падать 40-метровая сосна. Отец попытался прокричать сыну об опасности, но это не помогло. Большое дерево насмерть раздавило Виктора.

Известно, что погибший проживал в Саранске, женат не был, официально числился безработным.

Источник: izvmor.ru