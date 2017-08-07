Жительница Мордовии сняла деньги с карты родственника и присвоила себе

Жительница села Николаевка Лямбирского района была задержана за кражу. Жертвой преступницы стал ее родственник.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, местный житель попросил свою дальнюю родственницу купить спиртное. Он отдал 36-летней женщине банковскую карту и сообщил пин-код. Деньги женщина сняла, но не выполнила просьбу родственника, а потратила их на свои нужды. Владельцу карты она сказала, что потеряла деньги, но тот не поверил словам аферистки и пожаловался полицейским.

Подозреваемая была доставлена в отдел полиции, где призналась в содеянном. В настоящее время в отношении нее возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф