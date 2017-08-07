В легендарной «лебедянке» в Рузаевке приготовили 360 порций яичницы

В День железнодорожника в Рузаевку прибыла легендарная «лебедянка». 6 августа паровоз на станции города на несколько часов превратился в экзотический ресторан.

Поглазеть на легенду собралось множество гостей. Детям и взрослым рассказали о том, как устроен паровоз и чем он отличается от современных подвижных составов. И, конечно же, всех собравшихся угостили необычной яичницей, приготовленной на лопате в кабине машиниста.

«Это самый необычный подарок, который только могли сделать рузаевцам в день, когда весь наш район отмечает один из самых любимых наших праздников. Пусть таких сюрпризов будет больше», - заключила одна из местных жительниц.

Всего было приготовлено 360 порций яичницы. Для этого пришлось разбить 36 десятков яиц.

Источник: izvmor.ru