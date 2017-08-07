Чашки с рисунком - стильный и полезный рекламный сувенир

Каждый человек хоть раз в жизни задумывался об оригинальном подарке для своих родных, друзей или коллег по работе. Также хочется, чтобы этот подарок был нужным и запоминающимся, который на протяжении длительного времени будет приносить пользу и напоминать человеку о вас.

Например, можно в качестве подарка преподнести чашку с логотипом компании, фотографией или пожеланиями. Такой знак внимания не может не понравится, тем более, что чашка будет использоваться несколько раз в течение дня и поэтому память о дарившем всегда будет свежей. Сувенирные чашки под нанесение различных надписей или уже с логотипом являются оригинальным и недорогим решением для подарка. Приобрести такие чашки можно в компании «USON», расположенной в Киеве.В случае если нет необходимого логотипа или просто памятного рисунка для нанесения, то можно воспользоваться услугами дизайнеров, которые помогут каждому клиенту. Он быстро поможет разработать необходимый стиль и при этом будет учитывать восприятие цвета людьми.

Процесс нанесения различных изображений и надписей на чашках происходит с помощью современного оборудования и специальной краски, поэтому сувенирной продукции не страшна вода и различные моющие средства. Современна технология печати обеспечивает целостность нанесенного изображения на протяжении длительного периода использования. Ознакомиться с более детальной информацией можно, перейдя по ссылке https://uson.com.ua/catalog/chashki/

Также в компании «USON» можно заказать керамические чашки. Керамическая посуда уже не просто является предметом быта, но и может использоваться в качестве недорогой и качественной рекламы. А подарок в виде керамической чашки с нанесенным на ней рисунком, фото или логотипом может постоянно использоваться по своему назначению или же просто стать частью коллекции, если человек коллекционирует такие сувениры.

На керамической посуде печать осуществляется несколькими способами:

тампопечать – изображение на чашку наносят посредством специального силиконового тампона. Этот способ является самым недорогим и используется для небольших изображений; шелкотрафаретная печать - в основном применяется при массовых заказах и в результате получается большой и яркий рисунок, который устойчив к разного рода воздействиям; деколь – метод, не уступающий предыдущему по качеству. С его помощью продукцию с необходимым рисунком обжигают в печи при температуре 600 градусов; сублимированная печать – основное условие – чашка должна быть белой.

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