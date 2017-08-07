В Саранске творческой молодежи предлагают создать свои «Шифры»

В музее им. Эрьзи в Саранске начинают реализовывать арт-проект «Шифры». В рамках мероприятия живописцам, графикам, скульптурам, фотографам, умельцам-рукодельникам (кому по паспорту от 18 до 35 лет) представилась еще одна возможность заявить о себе.

Куратор проекта Екатерина Кондрашкина рассказала о некоторых его особенностях.

«Выбор темы, жанра, техники, материала остается за автором. Каждый участник может представить до трех работ. И участвовать могут как отдельные авторы, так и творческие ансамбли, которые в художественных «посланиях» обозначают свои взгляды на окружающий мир, устремления, идеи, гражданскую позицию, или поднимают волнующие их проблемы – личные или общественные. По сути, это возможность сказать: «Я – Художник и Человек», - заявила Екатерина.

Принимаются произведения, выполненные в любой технике, включая арт-объекты и инсталляции. Снимки работ необходимо прислать по 20 августа 2017 года включительно.

Все снимки будут размещены на официальных ресурсах музея для голосования, которое пройдет с 21 по 25 августа. Окончательные итоги голосования будут обнародованы 28 августа.

Источник: izvmor.ru