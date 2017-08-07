Владимир Волков побывал в Ковылкине в День района

Врио главы Мордовии Владимир Волков 6 августа поздравил жителей Ковылкинского района. Именно накануне там отмечался День района.

«Ковылкинский район по многим показателям занимает передовые позиции в республике, а успех – это прежде всего результат вашей работы», - сказал лидер Мордовии.

После торжественного мероприятия врио Главы РМ прошел по «Молодежному скверу» в центре Ковылкина и пообщался с молодыми людьми. Юноши и девушки поделились с лидером региона планами на будущее, а также обсудили существующие проблемы, в частности, ветхий водопровод в селе Троицк.

«Помню письмо, которое поступало от вас в мой адрес. Я наложил визу – «организовать строительство», потребую объяснить, почему она не исполнена. В 2018 году мы включим этот объект в программу, за год-два водопровод, думаю, построим. Хочу сказать вам, что я читаю каждое письмо, ни одно из посланий не проходит мимо меня», - подчеркнул лидер региона.

В рамках рабочей поездки в Ковылкинский район руководитель республики также посетил воинскую часть и заложил капсулу в фундамент будущего здания третьей очереди «Мордовского племенного центра» ГК «Талина».

Источник: izvmor.ru