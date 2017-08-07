Двое братьев из Саранска попались на серии автомобильных краж

Полиция Саранска задержала двух братьев, 1983 и 1985 гг. р., которые подозреваются в серии автокраж.

В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что с начала апреля в правоохранительные органы с заявлениями по фактам краж из салонов машин обратились 15 человек. В каждом случае ущерб составлял от 3 до 60 тысяч рублей. Задержали мужчин 31 мая с поличным, сразу после кражи из пяти автомобилей, оставленных во дворе одного из домов по улице Волгоградская. Братья хотели скрыться с добычей на личном автомобиле, однако были заблокированы сотрудниками дорожной полиции.

Как оказалось, родственники причастны к еще 10 кражам, совершенным на территории города. Все награбленное братья продавали. У воров изъяты аккумуляторные батареи, аудиотехника, зеркала, фары, колеса с литыми дисками и другое имущество потерпевших.

Источник: 13.мвд.рф