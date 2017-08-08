8-летний мальчик чуть не утонул на Сузгарском водоеме в Рузаевском районе

На Сузгарском водоеме в Рузаевском районе едва не произошла еще одна трагедия на воде. К счастью, спасатели сработали оперативно и смогли вытащить из воды 8-летнего школьника.

Как стало известно, спасатель патрулировал пруд на лодке, когда метрах в 10 от берега увидел тонущего мальчика. Ребенок уходил под воду, но сотрудник МЧС успел подхватить его и втащить на борт. Помогла ему в этом купавшаяся рядом женщина.

Ребенка доставили на берег, где им занялись пляжный спасатель и сотрудник полиции. Они привели наглотавшегося воды школьника в чувство и стали искать его родителей. В итоге мать ребенка была найдена на пляже. Она даже не подозревала, что только что чуть не лишилась сына.

«Женщине сделали замечание и попросили более внимательно следить за своим ребенком», - сообщил один из спасателей.

Источник: izvmor.ru