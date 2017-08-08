Петр Тултаев пересадил чиновников Саранска на городской транспорт

Сотрудники администрации Саранска в течение месяца будут ездить на общественном транспорте города. Об этом сообщил мэр Саранска Петр Тултаев, подчеркнув, что именно таким способом чиновники смогут проверить качество оказываемых услуг.

«По моим личным наблюдениям могу сказать, что в утренние часы на остановках Саранска ожидается ажиотаж. Нужно выяснить, почему так происходит и какие участки можно назвать наиболее проблемными», - отметил Тултаев.

Он заявил, что чиновники до 1 сентября будут пользоваться общественным транспортом минимум 2 раза в день: по пути на работу и домой. При этом пассажиры должны будут вести подсчет и анализировать ситуацию с пассажиропотоком.

Источник: adm-saransk.ru