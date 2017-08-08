Открытие экопарка в Саранске состоится 17 августа

17 августа в Саранске состоится открытие экопарка. Он будет расположен на улице Моховой в районе моста по ул. Волгоградской, сообщили в пресс-службе администрации города. Сейчас там активно ведутся работы по планировке территории. Уже проложены тротуары.

Планируется обустроить парковую зону на улицах Т. Бибиной и Ярославской. А пока жители и гости столицы Мордовии могут отдохнуть на озере по улице Гончарова, у водоема в Зеленой роще, в парке культуры и отдыха Ленинского района, на Лесном озере и лесопарковой зоне, на Луховском водоеме и пруде "Бинокль".

Все городские места отдыха тщательно убираются. Горожан также призывают принимать посильное участие в процессе уборки.

Источник: adm-saransk.ru