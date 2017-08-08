В Саранске к сентябрю завершат работы по благоустройству дворов

Городские службы Саранска продолжают благоустраивать дворовые территории. В пресс-службе мэрии сообщили, что на сегодняшний день в Ленинском районе столицы РМ завершено благоустройство 7 дворов из 25, в 9 работы еще ведутся. В Пролетарском районе запланировано благоустроить 26 дворов, в 6 из них ведутся работы. В Октябрьском районе будет благоустроено 24 дворовые территории. В 20 работы ведутся, в трех уже завершены.

Кроме того, во всех районах города будет установлено 35 современных спортивных комплексов.

"До конца августа – сентября все работы должны быть закончены", - дал указания мэр Саранска Петр Тултаев.

Источник: adm-saransk.ru