Жителя Саранска порезали около магазина и оставили умирать

Житель Саранска попал в больницу после того, как его изрезали ножом. Как сообщили врачи, пациентом оказался 28-летний житель Юго-Запада.

В полиции, куда обратились доктора, быстро установили виновника. Им оказался 39-летний мужчина. Они встретились около продуктового магазина, где между ними произошел скандал. В результате старший из мужчин схватил нож и ударил им оппонента два раза, повредив внутренние органы. Помогать раненому он не стал и сбежал с места преступления. Медиков вызвали прохожие, которые увидели около торговой точки на земле окровавленного молодого человека.

Напавший был задержан в кратчайшие сроки. Возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф