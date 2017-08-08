Владимир Волков поднялся на рекордное место в рейтинге АПЭК

Глава Мордовии Владимир Волков укрепил свои позиции в рейтинге Агентства политических и экономических коммуникаций в группе губернаторов с сильным влиянием. Теперь руководитель региона-13 занимает 24-е место. По сравнению с предыдущим рейтингом прогресс составил 3 пункта. Это самое высокое место лидера РМ за всю историю составления рейтинга.

Лидером рейтинга остается мэр Москвы Сергей Собянин. Вторую строку таблицы, как и месяцем ранее, занимает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. На третьей позиции находится губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Источник: izvmor.ru