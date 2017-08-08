Жительница Саранска лишилась денег, пытаясь найти работу

Жительница Саранска пострадала от действий мошенников. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, женщина искала работу в Интернете и, казалось, нашла свое счастье. Работодатель предложил даме должность администратора одного из сайтов. Для облегчения работы мужчина посоветовал установить на ее телефон специальную программу.

Потерпевшая последовала совету, а также продиктовала звонившему все коды и персональные данные, тем самым дав мошеннику возможность управлять ее гаджетом. В итоге злоумышленник снял с ее банковских карт около 3 тысяч рублей.

Жертва мошенника обратилась в полицию.

Источник: 13.мвд.рф