В Мордовии наказали чиновников и депутата за вранье о своих доходах

Прокуратура Ромодановского района Мордовии провела проверку деятельности депутата Константиновского сельского поселения. Оказалось, что она не представила сведения о собственных доходах, а также о доходах мужа и детей. В итоге женщина, нарушившая закон, сложила свои полномочия.

Кроме того, должностные лица администраций Белозерьевского, Липкинского, Пушкинского сельских поселений за минувший год представили неполные и недостоверные сведения о своих доходах. По результатам проверки 6 виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Источник: prokrm.ru