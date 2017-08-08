Жителей Саранска 11 августа ждут на "Фото сушке"

Жители и гости Саранска смогут стать участниками интересного проекта по обмену фотографиями под названием "Фото сушка". Акция пройдет 11 августа на бульваре братьев Веденяпиных за зданием ДК "Луч".

Суть проекта в том, что любой участник может повесить свои работы на веревке с помощью бельевых прищепок. Свои фотографии можно обменять на другие. При желании снимки можно подписать, оставить на обороте координаты для связи или необычное послание будущему владельцу.

Впервые "Фото сушка" была реализована в Петербурге в 2010 году. С тех пор проект стал необычайно популярным по всей России, в том числе в Мордовии.

Источник: izvmor.ru