Житель Мордовии, совершивший серию грабежей и изнасилование, не смог скрыться в Подмосковье

29-летний житель Рузаевского района пойдет под суд за половое преступление и серию грабежей. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, на данный момент завершено расследование дела.

Установлено, что с июля по октябрь минувшего года в полицию обратились несколько женщин, у которых неизвестный отнимал ювелирные украшения. Ущерб превысил 145 тысяч рублей.

Оказалось, что к делу причастен один и тот же гражданин. Когда оперативники вышли на след грабителя, он скрылся из республики, но все же был задержан в подмосковном городе Серпухов. Мужчина отсиживался в квартире знакомых своей жены.

Установлена причастность гражданина к одному факту изнасилования, а также четырем грабежам.

Источник: 13.мвд.рф