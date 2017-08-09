В Саранске прошла тренировка пожарно-спасательных частей

В Саранске прошли соревнования среди пожарно-спасательных частей, в рамках которых спасатели соревновались в тушении пожаров в высотных зданиях. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, по условиям соревнования пожарным предстояло войти в задымленный подъезд 12-этажного здания, найти там очаг пожара и потушить его.

Кроме того, участникам состязаний предстояло спасти условных пострадавших, а затем оказать им первую помощь – наложить шейный воротник и шины на руки. После подачи воды с балкона 12-го этажа и закрытия дверей автомобиля медиков забег считался завершенным.

По итогам всех конкурсов первое место заняла команда пожарно-спасательной части №2. Следом за ней расположились части №3 и №31.

Источник: 13.mchs.gov.ru