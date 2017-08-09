Предприниматель из Мордовии задержан за вымогательство при проведении аукциона

В Мордовии предпринимателя подозревают в подкупе. Как сообщили в пресс-службе СКР по РМ, в июне текущего года администрация Кочкуровского района объявила аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью более 4 200 кв.м. Участвовать в аукционе изъявили желание 3 фирмы.

Представитель одной из них не захотел честной борьбы и потребовал от другого претендента 200 тысяч рублей за свой отказ от участия в торгах. В противном случае он угрожал отправить протест с целью аннулирования результатов аукциона. Бизнесмен сообщил об угрозах в правоохранительные органы, которые отслеживали все дальнейшие события.

В июле при получении части денежных средств в размере 170 тысяч рублей подозреваемый был задержан правоохранителями.

Источник: mordovia.sledcom.ru