Бойцы УФСИН Мордовии отработали действия при массовых беспорядках

Бойцы УФСИН Мордовии в рамках тренировки отработали мероприятия по ликвидации массовых беспорядков среди осужденных. Как сообщает пресс-служба ведомства, были отработаны основные приемы работы со средствами активной обороны и индивидуальной бронезащиты для поддержания и недопущения прорыва обороны строя. При этом применялись различные техники блокирования и перестроения.

Кроме того, участниками практической тренировки был разбит палаточный лагерь для отработки слаженных действий сотрудников сводных отрядов.

В заявлении пресс-службы сказано, что все поставленные цели бойцами были выполнены, а все навыки отточены.

Источник: 13.fsin.su