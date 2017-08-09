В Детском парке на улице Грузинская в Саранске работы идут полным ходом

В районе улицы Грузинская в Саранске идут работы по реконструкция Детского парка. Основная их часть будет завершена ближе к концу 2017 года.

К тому времени там должна быть реконструирована плотина, кроме того, планируется обустроить пляжи, построить игровую, волейбольную, городошную площадки, лодочный причал. Появится озеленение территории и проведена высадка деревьев, сказано в документах на сайте госзакупок.

Таким образом, к чемпионату мира по футболу 2018 года Саранск получит еще одну благоустроенную зону отдыха.

Источник: izvmor.ru