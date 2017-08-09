Более 20 тысяч детей отдохнули в лагерях Мордовии за лето

В течение второй смены лета 2017 года в 49 оздоровительных учреждениях Мордовии побывали 4635 детей. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзра по РМ. Кроме того, 130 ребят из региона-13 побывали в Крыму, на других морских побережьях – 226 ребят.

Всего в текущую летнюю кампанию отработали 416 лагерей, в которых оздоровлено 20 260 детей. Во всех загородных оздоровительных учреждениях было организовано пятиразовое питание, а в тех местах, где дети находились на дневном пребывании – двухразовое питание.

Общие итоги кампании по оздоровлению детей будут подведены по окончании августа.

Источник: 13.rospotrebnadzor.ru