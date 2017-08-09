В Саранске 84-летней пенсионерке понадобилась госпитализация после падения в троллейбусе

84-летняя пенсионерка получила травмы в результате падения в троллейбусе. Как сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД, инцидент случился на улице Веселовского в Саранске.

Пожилая женщина не удержалась на ногах и упала в тронувшемся с места троллейбусе. Полученные травмы оказались достаточно серьезными, бабушке понадобилась госпитализация.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.

Как сообщалось ранее, еще одна пенсионерка из Саранска получила травму, упав при движении троллейбуса. 69-летняя женщина не удержалась на ногах во время резкого торможения транспорта. В результате женщина сильно ушибла позвоночник.

Источник: gibdd.ru/r/13