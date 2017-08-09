Автоледи на "Солярисе" протаранила "Камри" в Саранске

На улице Ботевградская в Саранске случилось ДТП с участием двух иномарок. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, аварию спровоцировала 28-летняя менеджер на "Хюндай Солярис". Девушка не справилась с управлением и врезалась в "Тойоту Камри".

В результате столкновения травмы получили оба водителя и пассажир японской иномарки. Все они смогли самостоятельно обратиться за помощью к медикам. Все пострадавшие отделались синяками и ушибами.

По факту аварии проводится проверка. Степень повреждения автомобилей не уточняется.

Источник: gibdd.ru/r/13