Более 3,3 тыс. малышей родились в Мордовии с начала 2017 года

С начала 2017 года в Мордовии родился 3361 ребенок. Из них 1744 мальчика и 1617 девочек. 39,9% младенцев стали первенцами в своих семьях. 44% новорожденных - вторыми, 16,1% - третьими и более.

Кроме того, в регионе-13 наблюдается сокращение смертности. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года умерло на 103 человека меньше – этот показатель составил 5714 человек. Основными причинами смерти стали болезни системы кровообращения, нервной системы и новообразования.

Кроме того, в первом полугодии было зарегистрировано 1750 браков и 1283 развода.

Источник: izvmor.ru