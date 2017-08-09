В Ковылкинском районе пара алкоголиков украла 4 кг буженины из дома односельчанина

В Ковылкинском районе Мордовии задержана преступная пара, которая украла буженину из дома односельчанина. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, домушниками оказались мужчина и женщина. Вместе они распивали спиртные напитки, как вдруг у них закончился алкоголь.

Тогда предприимчивая дамочка предложила забраться в дом к 61-летнему мужчине, который на время уехал из республики. Ее собутыльник снял доски, которыми было заколочено окно, и вытащил раму, а его подруга влезла в жилище. Впрочем, ни водки, ни денег она там не нашла, зато прихватила 4 кг буженины. Также в комнате он нашла пассатижи, с помощью которых преступники прибили доски на место.

По факту кражи проводится проверка.

Источник: 13.мвд.рф