Таксист привез жителей Саранска "на дело" к магазину, а затем помог поймать преступников

Таксист из Саранска стал свидетелем преступления, которое и помог раскрыть. В отделении Росгвардии мужчина рассказал, что сидел в своей машине напротив торговой точки, как вдруг увидел мужчину и женщину с пакетами в руках. Они быстрым шагом удалялись из торговой точки. За ними выскочили продавцы с криками, после чего парочка бросила пакеты и бросилась наутек.

Также водитель признался, что ранее привез преступный тандем и их приятеля на место ЧП, не зная об их намерениях. Получив приметы подозреваемых, бойцы Росгвардии начали поиск. Вскоре граждане были найдены в одном из гаражных комплексов. Беглецами оказались 30-летние мужчина и женщина, а также их 29-летний знакомый.

Всю троицу доставили в отделение полиции.