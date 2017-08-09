В Саранске детсадовцы "ходят" по экологической тропе

В саранском поселке Николаевка для воспитанников детского сада №116 создана экологическая тропа. В маршрут тропы входят 15 точек. В течение лета дети путешествуют по заданным маршрутам, посещают все пункты, наблюдают за природными объектами.

В частности воспитанники старшей группы вместе с воспитателями активно включились в проект "Лекарственные растения". Дети наблюдают за ростом лекарственных растений на "аптекарском огороде". На метеоплощадке работают юные метеорологи из старшей группы №10.

Одной из самых популярных точек маршрута стал огород, на котором дети всех возрастов сажают и выращивают огородные культуры.

Источник: izvmor.ru