Александр Амелин - новый президент Адвокатской палаты Мордовии

Новым президентом Адвокатской палаты Мордовии единогласно избран Александр Амелин. Информация об этом появилась на официальном сайте федеральной коллеги адвокатов.

Александр Амелин пообещал продолжать начатые преобразования в адвокатуре республики, которые проводятся исключительно во благо граждан региона.

Исполнять свои обязанности Амелин начнет с 1 сентября текущего года.

Как сообщалось ранее, новым прокурором Октябрьского района Саранска стал Олег Костин. Приказ о назначении старшего советника юстиции отдал генпрокурор РФ.