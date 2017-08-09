В Мордовии 19-летний парень обчистил оставленную открытой "семерку"

Полиция Мордовии задержала жителя поселка Сосновка, который в июле совершил кражу из машины в поселке Молочница Зубово-Полянского района. Тогда автомобиль, припаркованный около одного из домов, лишился автомагнитолы, аудиоколонки и аккумулятора.

Вскоре был задержан нигде не работающий 19-летний парень, который вскоре признался в краже и написал явку с повинной. Часть украденного была изъята по месту его жительства. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, владелец вазовской "семерки" уехал из поселка, но неосмотрительно не закрыл дверь авто. Мужчина попросил присматривать за автомобилем своего соседа, который и рассказал хозяину авто о совершенном преступлении.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: 13.мвд.рф