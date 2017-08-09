В Мордовии двое друзей допились до драки и реанимации

Двое жителей Рузаевки попали в больницу после посиделки со спиртным. Приятели распивали алкоголь в квартире одного из них. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, в какой-то момент между ними произошла ссора. Тогда гость избил хозяина квартиры, после чего продолжил выпивать.

Пострадавший позвонил своему брату, тот прибыл на помощь. Он встретил обидчика своего родственника на выходе из квартиры и ударил его головой о стену. Тот выполз на улицу, где прохожие вызвали ему "скорую помощь". А спустя несколько часов в больницу в состоянии комы доставили избитого им друга.

Возбуждены два уголовных дела, одно из них – против избитого гостя квартиры.

Источник: 13.мвд.рф