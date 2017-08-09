Жительница Саранска отдала мошенникам 11 тысяч рублей, надеясь купить холодильник

Жительница Саранска лишилась 11 тысяч рублей из-за действий мошенников. О своей проблеме дама сообщила в местную полицию.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, гражданка нашла интернет-сайт по продаже домашней техники, где заказала холодильник и внесла предоплату в размере 100%. Однако технику она так и не получила, а связаться с менеджерами больше не смогла. Ей ничего не оставалось, как подать заявление о мошенничестве.

Сейчас по этому факту проводится проверка. Полицейские пытаются разыскать тех, кто облапошил жительницу РМ.

Источник: 13.мвд.рф