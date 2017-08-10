Кожаная кровать создаст особую атмосферу в спальне

Мебель, отделанная натуральной кожей, считается синонимом роскоши и хорошего вкуса. Она прекрасно смотрится в интерьере самой различной стилистики, а современные методы обработки позволяет предложить просто огромный ассортимент моделей такой мебельной продукции. Высокой популярностью у любителей эксклюзивных вещей пользуются, к примеру, кровати из кожи. Такое ложе способно преобразить интерьер спальни, создав в ней особую атмосферу.

Причины купить кожаную кровать

Многие покупатели выбирают кровать с отделкой из кожи из-за ее богатого внешнего вида. Действительно, модели, представленные на сайте Matras-Saransk.ru (http://matras-saransk.ru/shop/bed/kozha/), прекрасно подойдут даже для самого утонченного интерьера. Однако это не единственное преимущество таких кроватей. К числу их достоинств следует отнести:

приятную на ощупь текстуру материала;

охлаждающий эффект в жару;

хорошую воздухопроницаемость;

простоту ухода;

устойчивость к образованию пятен;

гипоаллергенность;

экологическую чистоту;

долговечность.

Кроме того, такая кровать не впитывает посторонние запахи, а загрязнения с нее можно удалить простой влажной салфеткой.

Правила эксплуатации

Кожа - это достаточно дорогой материал, поэтому и изделия из нее отличаются высокой стоимостью. Конечно же, в интернет-магазине Matras-Saransk.ru (http://matras-saransk.ru/shop/bed_matras/) всегда можно в качестве более доступной альтернативы приобрести кровать из экокожи. Такой вариант также порадует своей эстетичностью, прочностью и практичностью. Однако если принято решение остановиться на натуральной коже, то следует придерживаться определенных правил эксплуатации, которые помогут продлить срок службы кожаной кровати.

Прежде всего, нельзя располагать ее вблизи от нагревательных предметов, ведь от теплового воздействия материал может потрескаться. Также запрещается ставить кровать под прямыми солнечными лучами или около электроламп большой мощности. Если же в доме есть домашние животные, которые могут поцарапать кожаную отделку, то стоит подумать о покупке другого типа кровати. К примеру, деревянные модели в ассортименте интернет-магазина Matras-Saransk.ru (http://matras-saransk.ru/shop/bed/massiv/) обладают не меньшим шармом, однако более устойчивы к механическим воздействиям. Кроме того, производители сегодня предлагают большой выбор таких кроватей с разными видами отделки. Поэтому можно без труда разместить красивое ложе из натурального дерева, как в классической спальне, так и в комнате с современной стилистикой.