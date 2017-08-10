Вторая за неделю ярмарка меда пройдет в Саранске 13 августа

Очередная ярмарка меда пройдет в Саранске 13 августа. Мероприятие очень полюбилось местным жителям, поэтому проходит во второй раз за неделю - в предыдущий раз ярмарку провели 6 августа.

Традиционно торговля будет идти на парковочной площадке рядом с Республиканским Дворцом культуры. Помимо меда различных сортов, здесь можно будет приобрести прополис, воск, пыльцу и другие продукты пчеловодства.

Напомним, что на прошлых выходных на ярмарку привезли более 3,5 тонн меда из районов республики. За 1 литр меда просили отнюдь не космические деньги - 500 рублей.

Источник: izvmor.ru