В Саранске сел американский вертолет

Накануне, 9 августа, в самом центре Саранска приземлился вертолет из США Robinson R66. Посадка была совершена на парковке около гипермаркета "Мегастрой".

Стоит отметить, что вертолет оказался весьма компактным - на парковке он занял лишь 2 места и не мешал машинам. По неофициальным данным, на вертолете из Казани прилетел владелец "Мегастроя". Полет занял около двух часов. Впрочем, официально информацию никто не подтвердил.

Приехавшие в этот день в гипермаркет посетители не упустили возможности пофотографироваться с вертолетом. Также они в шутку предлагали друг другу посоревноваться в скорости с вертолетом.

Источник: izvmor.ru