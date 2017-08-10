На детской площадке в Саранске обнаружена граната

На улице Федосеенко в Саранске была найдена граната. Стоит отметить, что обнаружен опасный снаряд был на детской площадке около дома №3.

Находку сделали строители, которые копали во дворе котлован. В процессе работы они и выкопали гранату, которая предварительно оказалась без запала.

На место происшествия оперативно отправились взрывотехники. Территория была оцеплена, сообщили в МВД по РМ. Пока что другая информация об инциденте отсутствует.

Отметим, в марте этого года на улице Рабочая была обнаружена такая же граната.

Источник: 13.мвд.рф