70-летний житель Саранска получил ножевое ранение во время застолья с братом

70-летний пенсионер из Саранска попал в больницу после конфликта с братом. Как стало известно из сообщения пресс-службы МВД по республике, 70-летний потерпевший накануне распивал спиртное с 65-летним родственником. Между пожилыми людьми в итоге произошел конфликт, в ходе которого младший брат схватил нож и пырнул старшего. Потерпевший получил ножевое ранение груди.

О случившемся сам нападавший рассказал сельскому фельдшеру, которая и вызвала скорую помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Агрессивный дедушка остается под подпиской о невыезде.

Источник: 13.мвд.рф