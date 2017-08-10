Четыре водоема Саранска признаны непригодными для купания

Водоемы в Саранске остаются непригодными для купания граждан. Такой вывод был сделан на основании исследовании воды и песка, взятых в местах массового отдыха горожан. Оказалось, что образцы и близко не соответствуют гигиеническим нормативам.

Под запрет попали следующие водные объекты: «Зеленая роща», «Лесное озеро», по ул. Гончарова и «Луховское водохранилище».

На вышеуказанных водоемах установлены предупреждающие знаки о запрете купания. Теперь гражданам. которые желают освежиться таким жарким летом, предстоит поломать голову над вопросом - стоит ли рисковать своим здоровьем?

Источник: izvmor.ru