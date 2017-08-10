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Рабочий из Саранска "стал" женщиной ради кражи 17 тысяч рублей у жителя Сочи

Рабочий из Саранска "стал" женщиной ради кражи 17 тысяч рублей у жителя Сочи

34-летний житель Сочи обратился в полицию, сообщив, что стал жертвой обмана. По словам мужчины, его знакомая якобы "попросила" через соцсеть денег в долг. 

Благодушный сочинец перевел на указанный в сообщении счет 17 тысяч рублей и лишь после этого лично связался со своей приятельницей. Тогда мужчина и узнал, что та денег взаймы не просила, следовательно, его "развели" аферисты.

Вскоре был задержан взломщик социальных сетей, которым оказался простой 27-летний рабочий из пригородного поселка Луховка под Саранском. Он взломал страницу подруги сочинца и отправил от ее имени сообщение. Преступник во всем сознался.


Источник: 13.мвд.рф