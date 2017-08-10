Граната, которую нашли на детской площадке в Саранске, оказалась учебной

Граната, которую обнаружили около дома №3 по улице Федосеенко в Саранске, оказалась не боевой, а учебной. Напомним, что опасный снаряд нашли на детской площадке во время проведения ремонтных работ. Коммунальщики выкапывали старые столбы от бельевой площадки и наткнулись на боеприпас.

Как сообщили в МВД по РМ, граната не представляла опасности для окружающих. Весте с тем непонятно, как она оказалась около жилых домов.

На место были вызваны сотрудники полиции, взрывотехники, территорию оцепили, однако после изъятия гранаты оцепление было снято.

Источник: izvmor.ru