В Мордовии водитель "семерки" снес с дороги школьницу

В Мордовии произошло ДТП.

Инцидент случился в поселке Комсомольский, где шофер на "семерке" совершил наезд на семиклассницу, перебегавшую проезжую часть в неустановленном месте. Прибывшие на место аварии медики диагностировали у ребенка травму головы и в срочном порядке госпитализировали школьницу. О ее состоянии не сообщается.

На данный момент дорожные инспекторы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в результате ДТП в Саранске. Авария случилась на пересечении улиц Лодыгина и Александровского шоссе в ночь на 8 октября.

Также стало известно о ДТП около гостиницы "Адмирал".

Источник: izvmor.ru