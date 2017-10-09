Учителя из Ковылкинского района встретили профессиональный праздник в Кремле

В Государственном Кремлевском дворце состоялся торжественный концерт, посвященный Дню учителя, где чествовали лучших преподавателей России.

Побывали на нем и директор Токмовской школы Ковылкинского района Савочкина Вера Васильевна и ее муж, учитель физкультуры Савочкин Николай Владимирович. Их пригласили встретить праздник в Кремле. Приглашение пришло от редакции "Учительской газеты". Вера Васильевна является постоянным журналистом газеты и членом Союза журналистов РФ.

В фойе Кремлевского дворца организаторы подготовили особую программу, которая помогла посетителям с помощью интерактивных и познавательно-развлекательных зон больше узнать об истории профессионального праздника.

В зале царила теплая атмосфера настоящего торжества, уважения и благодарности к благородной и такой важной профессии педагога. Звучали поздравления от администрации президента России и правительства.

Для преподавателей приготовили замечательный концерт: красочные сценические шоу, выступления звезд российской эстрады и известных творческих коллективов.

Источник: izvmor.ru